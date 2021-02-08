İstiklal Caddesi'nde yoğun kalabalık
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İstiklal Caddesi'nde yoğun kalabalık

08.02.2021 15:27 | Son Güncelleme: 08.02.2021 15:33
İstiklal Caddesi'nde yoğun kalabalık

İSTANBUL'da 56 saatlik sokağa çıkma kıstlamasının sona ermesinden sonra özellikle İstiklal Caddesi'nde yoğun kalabalık olduğu görüldü.

İSTANBUL'da 56 saatlik sokağa çıkma kıstlamasının sona ermesinden sonra özellikle İstiklal Caddesi'nde yoğun kalabalık olduğu görüldü. Sıcak havanın da etkisi ile vatandaşlar İstiklal Caddesi'ni doldurdu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafenin unutulduğu caddede, bazılarının da maske takmadığı görüldü. İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık ve maskesiz gezenler böyle görüntülendi.

(Fotoğraf)

 


İstiklal Caddesi'nde yoğun kalabalık
İstiklal Caddesi'nde yoğun kalabalık
İstiklal Caddesi'nde yoğun kalabalık
İstiklal Caddesi'nde yoğun kalabalık
İstiklal Caddesi'nde yoğun kalabalık
İstiklal Caddesi'nde yoğun kalabalık
İstiklal Caddesi'nde yoğun kalabalık
İstiklal Caddesi'nde yoğun kalabalık

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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