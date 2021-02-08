İstiklal Caddesi'nde yoğun kalabalık

İSTANBUL'da 56 saatlik sokağa çıkma kıstlamasının sona ermesinden sonra özellikle İstiklal Caddesi'nde yoğun kalabalık olduğu görüldü. Sıcak havanın da etkisi ile vatandaşlar İstiklal Caddesi'ni doldurdu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafenin unutulduğu caddede, bazılarının da maske takmadığı görüldü. İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık ve maskesiz gezenler böyle görüntülendi.

(Fotoğraf)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı