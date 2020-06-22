İstiklal Caddesi'nde yine maskesiz dolaştılar
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İstiklal Caddesi'nde yine maskesiz dolaştılar

Açık alanlarda maske takma zorunluluğu gelmesinin ardından bu kurala uyanlar kadar bir o kadar da uymayanlar oldu.

İstiklal Caddesi'nde yine maskesiz dolaştılar
22.06.2020 12:44 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:52

Açık alanlarda maske takma zorunluluğu gelmesinin ardından bu kurala uyanlar kadar bir o kadar da uymayanlar oldu. İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda bazıları maskesini ceplerinde çantasında veya kolunda taşırken bazıları ise maskesiz dolaştı.

Koronavirüs salgınında normalleşme süreci ile vaka sayılarında artışlar yaşandı. Bu durumun önüne geçmek adına ise birçok valilik maskesiz sokağa çıkmayı yasakladığını duyurdu. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde çok sayıda kişinin maske takmadan dolaştığı görüldü. Caddede dolaşan bazı vatandaşlar ise maskelerini koluna veya çantasına taktı. 

"NEFES ALAMIYORUZ"Maske takmayanlar, nefes almanın zorlaştığı gerekçesiyle maske takmadıklarını söylerken, takanlardan bazıları da para cezasından çekindikleri için taktıklarını belirtti. İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapan bir vatandaş, "Maske ile nefes almakta zorlanıyorum. O yüzden çıkardım. Normalde takıyorum" dedi. Yine maske takmayan başka biri ise, "Maskesiz dolaşmak yasak biliyorum. Ama unuttum. Açık eczane de bulamadım. Bu durumdan çok sıkıldık. Birazdan maske bulup takacağım" şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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