İstiklal Caddesi'nde yılbaşı yoğunluğu
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İstiklal Caddesi'nde yılbaşı yoğunluğu

2020'ye sayılı dakikalar kala İstiklal Caddesi'ndeki yoğun kalabalık git gide artarak, bazı noktalarda adeta iğne atsan yere düşmeyecek duruma geldi.

31.12.2019 23:52 | Son Güncelleme: 31.12.2019 23:57
İstiklal Caddesi'nde yılbaşı yoğunluğu

2020'ye sayılı dakikalar kala 'ndeki yoğun kalabalık git gide artarak, bazı noktalarda adeta iğne atsan yere düşmeyecek duruma geldi.


Yılbaşı kutlamaları nedeniyle yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı İstiklal Caddesi'ne akşam saatlerinden itibaren vatandaşlar akın etti. Yeni yıla saatler kala eğlenmek için İstiklal'e gelenler adım atmakta bile güçlük çekti. Ünlü caddede vatandaşlar adeta insan seli oluştururken, caddenin bazı noktaları adeta iğne atsan yere düşmeyecek bir duruma geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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