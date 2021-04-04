İSTİKLAL CADDESİ'NDE TURİST YOĞUNLUĞU
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İSTİKLAL CADDESİ'NDE TURİST YOĞUNLUĞU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Artan koronavirüs vakaları nedeniyle kırmızı kategoride bulunan 58 şehirde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Artan koronavirüs vakaları nedeniyle kırmızı kategoride bulunan 58 şehirde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Kısıtlamadan muaf olan turistler İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması en çok turistlere yaradı. Kısıtlamadan muaf olan turistler Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne akın etti. Gruplar halinde Taksim Meydanı'na gelen turistlerin zaman zaman sosyal mesafeye kurallarına uymadığı görüldü.

İSTİKLAL CADDESİ'NDE TURİST YOĞUNLUĞU
İSTİKLAL CADDESİ'NDE TURİST YOĞUNLUĞU
İSTİKLAL CADDESİ'NDE TURİST YOĞUNLUĞU
İSTİKLAL CADDESİ'NDE TURİST YOĞUNLUĞU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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