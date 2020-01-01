İSTİKLAL CADDESİ'NDE TEKME-TOKAT KAVGA KAMERADA
Haber-Kamera: Elif YAVUZ-İbrahim MAŞE /İSTANBUL DHAİstiklal Caddesi üzerinde yeni yıl kutlamalarının ardından iki grup arasında tekme ve yumruklu kavga yaşandı.
01.01.2020 11:11 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:11
Haber-Kamera: Elif YAVUZ-İbrahim MAŞE/İSTANBUL DHA
İstiklal Caddesi üzerinde yeni yıl kutlamalarının ardından iki grup arasında tekme ve yumruklu kavga yaşandı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgayı olay yerindeki polisler ayırdı. Kavga DHA kameralarına yansıdı.
Görüntü dökümü:----------Kavgadan görüntüler-Polislerin ayırması
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01.01.2020 - 04.07 Haber Kodu : 200101091
Kaynak: DHA