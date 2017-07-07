Istiklal Caddesi'nde Tehlikeli Anlar Kamerada

İstiklal Caddesi'ndeki bir binanın restorasyonu esnasında, inşaat halindeki çatıdan balya halinde yalıtım malzemesi düştü. Yaşanan tehlikeli anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. 7 katlı tarihi binanın restorasyon çalışmaları devam ederken yalıtım malzemesi olarak kullanılan balya halindeki strafor köpük çatıdan İstiklal Caddesi'ne düştü. Çatıdan düşen yalıtım malzemesi, şans eseri yolda yürüyenlerin arasına düşerken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.



Balya halindeki yalıtım malzemesinin çatıdan düştüğü tehlikeli anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yalıtım malzemesi bir anda vatandaşların arasına düşüyor. Kısa süreli bir şok yaşayan vatandaşlar panik halinde olay yerinden uzaklaşıyor.



(Harun Basat /İHA)