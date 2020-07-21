İstiklal Caddesi'nde şüpheli paket paniği İstiklal Caddesi'nde şüpheli paket paniği İstiklal Caddesi'ne bırakılan şüpheli çanta, polis ekiplerini alarma geçirdi.

İstiklal Caddesi'nde şüpheli paket paniği

İSTANBUL - İstiklal Caddesi'ne bırakılan şüpheli çanta, polis ekiplerini alarma geçirdi. Polis ekipleri caddeyi yaya geçişine kapatarak önlem alırken, bomba imha ekibinin müdahalesi sonrası çantanın boş olduğu ortaya çıktı.

Olay, saat 23: 00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir dükkanın önündeki şüpheli çantayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, caddeyi yaya geçişine kapatarak şeritle çevreledi. Olay yerine çağrılan bomba imha uzmanın çanta üzerinde yaptığı inceleme sonrası çantanın boş olduğu ortaya çıktı. Yaya geçişine kapatılan cadde, ekiplerin müdahalesi sonrası tekrar normale döndü.

Kaynak: İHA