İstiklal Caddesi'nde şüpheli paket paniği İstiklal Caddesi'ne bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi.

İstiklal Caddesi'ne bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Polis ekipleri caddeyi yaya geçişine kapatarak önlem alırken, bomba imha ekibinin müdahalesi sonrası çantanın boş olduğu ortaya çıktı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstiklal Caddesi'nde bir dükkanın önündeki şüpheli çantayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, caddeyi yaya geçişine kapatarak şeritle çevirdi. Olay yerine çağrılan bomba imha uzmanının yaptığı incelemede çantanın boş olduğu ortaya çıktı. Yaya geçişine kapatılan cadde, ekiplerin müdahalesi sonrası tekrar normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA