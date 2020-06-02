İSTİKLAL CADDESİ'NDE SOSYAL MESAFE KURALLARI ASKIYA ALINDI
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İSTİKLAL CADDESİ'NDE SOSYAL MESAFE KURALLARI ASKIYA ALINDI

Koronavirüsle mücadele kapsamında maskesiz girilmesi yasaklanan İstiklal Caddesi'ne normalleşme süreciyle birlikte vatandaşların maske takmadığı görüldü.

İSTİKLAL CADDESİ'NDE SOSYAL MESAFE KURALLARI ASKIYA ALINDI
02.06.2020 15:38 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:38
Koronavirüsle mücadele kapsamında maskesiz girilmesi yasaklanan İstiklal Caddesi'ne normalleşme süreciyle birlikte vatandaşların maske takmadığı görüldü. Sosyal mesafe kuralının da ihlal edildiği cadde eski günleri döndü. 

Beyoğlu Kaymakamlığı İlçe Hıfzısıhha Kurulu tarafından koronavirüsle mücadele kapsamından 8 Mayıs tarihinde alınan kararla Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesine maskesiz girmek yasaklanmıştı. Caddeye gelen birçok vatandaşın maske kuralına uyduğu ancak kimi vatandaşların maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü. Maskesiz görüntülendiklerini fark eden bazı vatandaşlar ise yüzlerini saklayarak kameralardan kaçmaya çalıştı.

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN MASKE VE SOSYAL MESAFE UYARISISağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada," Hazır salgını geriletmişken bize yakışanı yapalım. Maskeli, sosyal mesafeli; riske karşı biraz daha sabredelim" ifadelerini kullanarak vatandaşlara maske kullanımı ve sosyal mesafenin önemine dikkat çekti.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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