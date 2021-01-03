İstiklal Caddesi'nde sigara için turistlere ceza kesildi
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İstiklal Caddesi'nde sigara için turistlere ceza kesildi

03.01.2021 16:01 | Son Güncelleme: 03.01.2021 16:12
İstiklal Caddesi'nde sigara için turistlere ceza kesildi

İSTİKLAL Caddesi'nde, sigara içen ve maske takmayan turist grubuna ceza yazıldı.

İSTİKLAL Caddesi'nde, sigara içen ve maske takmayan turist grubuna ceza yazıldı. Polisin gözetiminde söndürdükleri sigaralarını poşete atan turistler cezanın uygulanması için polis merkezine götürüldü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistler İstiklal Caddesi'ni akın etti. Polis tarafından pasaport kontrolü yapılarak caddeye alınan turistlerin kimi yürüyüş yaparken kimi de yemek kuyruğuna girdi. 

İstiklal Caddesi'nde denetim yapan bir polis ekibi, yasak olmasına rağmen sigara içen ve maske takmayan bir turist grubunu fark ederek müdahale etti. Turistlerin yanına giderek sigara içme yasağını hatırlatan polis, maskelerini takma konusunda da uyarılarda bulundu. Turistler, uyarıların ardından sigaralarını söndürerek bir poşete koydu. 

Polis, İstiklal Caddesi'nde bir süredir uygulanan sigara ve maske yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle turistleri cezai işlem uygulanması için polis merkezine götürdü. 


- İstanbul
İstiklal Caddesi'nde sigara için turistlere ceza kesildi
İstiklal Caddesi'nde sigara için turistlere ceza kesildi
İstiklal Caddesi'nde sigara için turistlere ceza kesildi
İstiklal Caddesi'nde sigara için turistlere ceza kesildi
İstiklal Caddesi'nde sigara için turistlere ceza kesildi
İstiklal Caddesi'nde sigara için turistlere ceza kesildi
İstiklal Caddesi'nde sigara için turistlere ceza kesildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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