İstiklal Caddesi'nde seyyar satıcıdan gazeteciye ilginç tepki: "Senin yüzünden müşteri gelmiyor"
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İstiklal Caddesi'nde seyyar satıcıdan gazeteciye ilginç tepki: "Senin yüzünden müşteri gelmiyor"

Kısıtlamanın uygulanmadığı ilk pazar günü İstiklal Caddesi'nde yoğunluk vardı.

İstiklal Caddesi'nde seyyar satıcıdan gazeteciye ilginç tepki:
07.06.2020 16:50 | Son Güncelleme: 07.06.2020 16:57

Kısıtlamanın uygulanmadığı ilk pazar günü İstiklal Caddesi'nde yoğunluk vardı. Vatandaşların bir kısmının uyarılara rağmen maske takmadığı görüldü. Caddede seyyar satıcılık yapan bir kişi ise, müşteri sayısının az olmasını çekim yapan gazetecinin yaptığı haberlere bağladı.

Yeni tip Korona virüsten (Covid-19) korunma tedbirleri kapsamında iki buçuk aydır hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte bugün bazı vatandaşlar, sıcak havaya rağmen İstiklal Caddesi'ne akın etti. Vatandaşların bir kısmının maske takmadığı görülürken, Beyoğlu Belediyesi tarafından cadde girişine kurulan stantta bu kişilere maske ve dezenfektan verildi.

"Senin yüzünden müşteri gelmiyor" dedi gazeteciyi suçladı

Öte yandan İstiklal Caddesi'nde seyyar satıcılık yapa bir kişi, haber yapan gazeteciye ilginç tepki gösterdi. Seyyar satıcı, "Burada çekim yapıp gönderiyorsun, baksana dükkanlarda bir müşteri bile var mı? Ben vatandaşım, ben de seni propaganda yapıyor diye çekeceğim. Senin görüntünü çekip atacağım. Senin yüzünden Taksim'e vatandaş gelmiyor. İşin gücün buradaki insanları haber yapmak" diyerek müşteri sayısının az olmasını gazetecinin yaptığı haberlere bağlamaya çalıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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