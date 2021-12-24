İSTİKLAL CADDESİ'NDE RUM CEMAATİ'NDEN NOEL KUTLAMASI

İSTANBUL (DHA) - İstanbul'daki Rum Cemaati'nin geleneksel Noel etkinliği Kalanda İstiklal Caddesi'nde kutlandı. Gruptakiler, İstiklal Caddesi'nde Kalanda adı verilen Türkçe ve Rumca Noel Şarkılarını söyleyerek caddeden geçen insanlara küçük Noel hediyeleri verdi.

Özel Rum Zoğrafyon Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ve mezunlarından oluşan gruptakiler, okul önünde başlayan etkinlikte Kalanda adı verilen Türkçe ve Rumca Noel şarkıları söyledi. Daha sonra giydikleri kostümlerle kiliseye doğru yürüyen grup caddeden geçen insanlara çörek, şeker ve çikolata gibi Noel hediyeleri verdi. Özel Zoğrafyon Rum Lisesi'nden çıkarak Aya Triada Kilisesi'ne şarkılar eşliğinde yürüyerek giden gruptakilere caddedekiler de ilgi gösterdi.