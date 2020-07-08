İstiklal Caddesi'nde pes dedirten görüntüler
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İstiklal Caddesi'nde pes dedirten görüntüler

İstiklal Caddesi'nde pes dedirten görüntüler Tüm uyarılara rağmen maskesiz dolaştılar, sosyal mesafeyi hiçe saydılar Taksim'de nostaljik tramvayda şoke eden görüntü Maske takma zorunluluğu ve tüm uyarılara rağmen Taksim ve çevresinde yüzlerce kişi yasağı hiçe saydı.

08.07.2020 15:08 | Son Güncelleme: 08.07.2020 15:13

İstiklal Caddesi'nde pes dedirten görüntüler

Tüm uyarılara rağmen maskesiz dolaştılar, sosyal mesafeyi hiçe saydılar

Taksim'de nostaljik tramvayda şoke eden görüntü

İSTANBUL - Maske takma zorunluluğu ve tüm uyarılara rağmen Taksim ve çevresinde yüzlerce kişi yasağı hiçe saydı. Maske takmayan ve sosyal mesafeyi dikkate almayan çok sayıda kişinin yanı sıra nostaljik tramvaya da maskesiz binen kişilerin olması pes artık dedirtti.

Yeni tip Korona virüsten (Covid-19) korunma tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca maske kullanımı zorunluluğu getirilmişti. Maske takmadan sokağa çıkanlara ise idari para cezası uygulanacağı duyurulmuştu. Ancak yapılan tüm uyarılara rağmen Taksim ve İstiklal Caddesi'nde önceki günlerde görülen manzaranın değişmediği, birçok insanın maske takmadan caddede dolaştığı görüldü. Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği İstiklal Caddesi'nde sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayılmaya devam edildi.

Nostaljik tramvayda şoke eden görüntü

Taksim Meydanı ile Taksim Tünel arasında çalışan nostaljik tramvayda maske takmayanlarla maskeyi çene altlarına takan kişilerin olduğu görüldü. Korona virüsle mücadeleye başlandığı ilk günlerden itibaren toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluğunun getirilmiş olmasına rağmen nostaljik tramvaya maskesiz binen kişilerin olması pes dedirtti.

"Emniyet daha sıkı bir şekilde işlem yapmalı"

Emniyet güçlerinin maske takmayan kişilere cezai işlem uyguladığını ama denetlemelerin yeterli seviyede olmadığını dile getiren Mustafa Akdağ isimli vatandaş, "İstanbul'un en işlek yerlerinden, insan sirkülasyonu ve yoğunluğunun en fazla olduğu yerlerden birinde çalışıyorum. Devletimiz Korona virüs önlemlerini çok yüksek bir şekilde aldı. Vatandaşlar olarak yapmamız gereken tek şey maske ve el hijyenine dikkat etmek ancak burada buna çok fazla dikkat edilmediği, önemsenmediğini görüyoruz. Lütfen bu kısa sürede vatandaşlarımız maskelerini taksın, mesafeyi korusunlar. İstiklal Caddesi'nde vatandaşların maske takmadığını ve duyarsız kaldıklarına şahit oluyoruz. Özellikle emniyet personellerine söylüyorum; eveti gerekli cezai işlemlerini uyguluyorlar ama daha sıkı bir şekilde uygulanması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"Bu virüs yüzünden hastaneler doldu taştı, okullar kapandı"

Maske kullanımının herkes için çok önemli olduğunu ifade eden Mustafa Dursun ise, "Maskeyi takarsak iyi olur, İçişleri Bakanı da televizyonda söyledi. Her akşam haberlerde kaç kişinin öldüğünü, kaç kişinin iyileştiğini söylüyoruz. Maskeyi takarsak hem kendimiz hem de diğer insanlar için iyi olur. Bu virüs yüzünden hastaneler doldu taştı, okullar kapandı. Herkes maskesini takarsa bunlar olmaz, ceza da yemezler" diye konuştu.

İstanbul'un en işlek yerlerinden biri olan, her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği İstiklal Caddesi'ndeki bu manzarayı gören bilinçli vatandaşlar, yetkililerin bir an önce gerekli önlemi almasını ve maskesiz kişilerin caddeye girişinin önlenmesini bekliyor.

İstiklal Caddesi'nde pes dedirten görüntüler

Kaynak: İHA

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