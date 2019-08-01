İSTİKLAL CADDESİ'NDE PARA SAÇTI, HERKES DÜŞEN PARALARI TOPLADI

Ersan SAN/ İstanbul DHA

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne kendisini "iyilik akımı" kurucusu olarak tanıtan bir iş adamının yukarıdan saçtığı parayı vatandaşlar yerden toplamak için birbirleriyle yarıştı.

İstiklal Caddesi'ne ekibiyle gelen İbrahim Yılmaz, "Arkadaşlardan sürekli mesajlar alıyorum. 'Bizler için ne yapabilirsin, dünya için ne yapabilirsin. İstanbul'umuz için ne yapabilirsin?' gibi. Bunun araştırmasına girdim ben de. Sihirbaz arkadaşımla birlikte bir işbirliği yaptık ve bugün bir sürpriz yapacağız sizlere" diyerek yanına getirdiği illüzyonistle işe koyuldu. Sihirbaz, ellerindeki kağıt parçalarını, illüzyonla 5'er liralıklara çevirerek herkesi şaşırttı. Daha sonra İş adamının ellerini havaya kaldırmasıyla da illlüzyon ekibi yukarıdan çok sayıda 5'er lilralar attı. Vatandaşlar da onları toplamak için birbirleriyle yarıştı. İş adamının bu yöntemle yaklaşık 2 bin lira dağıttığı öğrenildi.

Aynı iş adamının, bir süre önce de seyyar satıcıdan simitlerin tamamını alırken çektiği görüntülerin sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılmasıyla gündeme geldiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-İşadamı ve illüzyonistin konuşması

-İllüzyonistin kağıdı paraya dönüştürme hareketi

-Çocuklara para verilmesi

-İşadamı ve illüzyonistin ellerini yukarıya kaldırması

-Yukarıdan dökülen paralar

-Vatandaşların paraları toplaması







Kaynak: DHA