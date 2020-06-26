İstiklal Caddesi'nde panik anları
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İstiklal Caddesi'nde panik anları

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde elinde kesici alet olan bir şahıs önce çevreye sonra kendine zarar verdi.

İstiklal Caddesi'nde panik anları
26.06.2020 22:22 | Son Güncelleme: 26.06.2020 23:00

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde elinde kesici alet olan bir şahıs önce çevreye sonra kendine zarar verdi. Elindeki kesici aletle insanların üzerine yürüyerek paniğe neden olan, dükkanların camlarını kıran ve kendine de zarar veren şahsı polis ekipleri ikna etmeye çalışıyor.

Olay, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan bir şahıs elindeki kesici alet ile caddede yürüyen vatandaşların üzerine yürüdü. Paniğe kapılan vatandaşlar hızla olay yerinden uzaklaşınca bu kez de şahıs çevredeki dükkanların camlarını kırdı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerini gören şahıs bu kez de elindeki kesici alet ile kendine zarar vermeye başladı. Polis ekipleri caddeyi kapattı ve durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada olay yerine müzakereci ekipler geldi. Müzakereci ekipler şahsı ikna etmeye çalışırken sağlık ekipleri de olay yerinde hazırda bekliyor.

Öte yandan, polis ekiplerinin kaparak güvenlik çemberine aldığı caddeye gelen çok sayıda vatandaş güvenlik çemberinin dışından yaşananları izlemeye başladı. Vatandaşların olayı sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak izlediği görüldü. Bazı vatandaşlar ise cep telefonları ile görüntü çekti. İstanbul en ünlü caddesi olan İstiklal Caddesi'nde şahsı ikna çalışmaları sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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