Son dakika haberi | İSTİKLAL CADDESİ'NDE OTELDE YANGIN PANİĞİ
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Son dakika haberi | İSTİKLAL CADDESİ'NDE OTELDE YANGIN PANİĞİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... BEYOĞLU İstiklal Caddesi'ndeki 5 katlı bir otelin bodrum katında çıkan yangın, çevrede paniğe neden oldu.

BEYOĞLU İstiklal Caddesi'ndeki 5 katlı bir otelin bodrum katında çıkan yangın, çevrede paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

İstiklal caddesi Bekar sokakta bulunan bir otelin bodrum katında saat 23.15 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine, olay yerine Beyoğlu ve Fatih Belediyelerinden çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede paniğe neden olan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Bu sırada polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın sonucu otelin bodrum katında küçük çaplı hasar oluştuğu belirtildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haberi | İSTİKLAL CADDESİ'NDE OTELDE YANGIN PANİĞİ
Son dakika haberi | İSTİKLAL CADDESİ'NDE OTELDE YANGIN PANİĞİ
Son dakika haberi | İSTİKLAL CADDESİ'NDE OTELDE YANGIN PANİĞİ
Son dakika haberi | İSTİKLAL CADDESİ'NDE OTELDE YANGIN PANİĞİ
Son dakika haberi | İSTİKLAL CADDESİ'NDE OTELDE YANGIN PANİĞİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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