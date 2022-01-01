İSTANBUL-İSTİKLAL CADDESİ'NDE OLAYLI YILBAŞI KUTLAMASI - Haberler
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İSTANBUL-İSTİKLAL CADDESİ'NDE OLAYLI YILBAŞI KUTLAMASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstiklal Caddesi'ndeki yılbaşı eğlencesinde alkolü fazla kaçıranlar nedeniyle olaylı bir yılbaşı yaşandı.

İstiklal Caddesi'ndeki yılbaşı eğlencesinde alkolü fazla kaçıranlar nedeniyle olaylı bir yılbaşı yaşandı.

İstiklal Caddesi'nde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kadın alkol komasına girerek bayıldı. Yerde baygın halde yatan kadın 112 acil sağlık ekiplerince hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Öte yandan alkollü olduğu iddia edilen 2 genç arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Burnuna darbe alan genç kanlar içinde yere yığıldı. 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç hastaneye sevk edildi. Olayda bir kişi gözaltına alındı. Aynı saatlerde caddede 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. 4 şüpheli, yunus polis ekiplerinin müdahalesi sonucunda gözaltına alındı. Gecenin ilerleyen saatlerinde İstiklal Caddesi'nde 2 genç havai fişek patlattı. Güven timlerinin hızlı müdahalesi sonucunda 2 genç yakalanarak gözaltına alındı.

İSTANBUL-İSTİKLAL CADDESİ'NDE OLAYLI YILBAŞI KUTLAMASI

İSTANBUL-İSTİKLAL CADDESİ'NDE OLAYLI YILBAŞI KUTLAMASI

İSTANBUL-İSTİKLAL CADDESİ'NDE OLAYLI YILBAŞI KUTLAMASI

İSTANBUL-İSTİKLAL CADDESİ'NDE OLAYLI YILBAŞI KUTLAMASI

İSTANBUL-İSTİKLAL CADDESİ'NDE OLAYLI YILBAŞI KUTLAMASI

İSTANBUL-İSTİKLAL CADDESİ'NDE OLAYLI YILBAŞI KUTLAMASI

İSTANBUL-İSTİKLAL CADDESİ'NDE OLAYLI YILBAŞI KUTLAMASI

İSTANBUL-İSTİKLAL CADDESİ'NDE OLAYLI YILBAŞI KUTLAMASI

İSTANBUL-İSTİKLAL CADDESİ'NDE OLAYLI YILBAŞI KUTLAMASI

İSTANBUL-İSTİKLAL CADDESİ'NDE OLAYLI YILBAŞI KUTLAMASI

İSTANBUL-İSTİKLAL CADDESİ'NDE OLAYLI YILBAŞI KUTLAMASI

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