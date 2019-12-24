İstiklal Caddesi'nde Noel kutlaması
Rum cemaatinin geleneksel Noel etkinliği İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirildi.
Rum cemaatinin geleneksel Noel etkinliği İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirildi.
Özel Rum Zoğrafyon Lisesi öğrencileri, öğretmenler, mezunlar ve velilerin oluşturduğu grup, İstiklal Caddesi'ne ellerinde hediyelerle yürüdü.
Akordeon eşliğinde Rumca, Yunanca ve Türkçe şarkılarla kutlanan Noel etkinliğinde, çörek ve hediyeler dağıtıldı.
Noel Baba kıyafetli kişilerin de yer aldığı gruba, çevredeki vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Kutlamalar Meryem Ana Rum Ortodoks Kilisesi'nde sona erdi.