İstiklal Caddesi'nde Noel kutlaması
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İstiklal Caddesi'nde Noel kutlaması

Rum cemaatinin geleneksel Noel etkinliği İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirildi.

24.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:32
İstiklal Caddesi'nde Noel kutlaması

Rum cemaatinin geleneksel etkinliği 'nde gerçekleştirildi.

Özel Rum Zoğrafyon Lisesi öğrencileri, öğretmenler, mezunlar ve velilerin oluşturduğu grup, İstiklal Caddesi'ne ellerinde hediyelerle yürüdü.

Akordeon eşliğinde Rumca, Yunanca ve Türkçe şarkılarla kutlanan Noel etkinliğinde, çörek ve hediyeler dağıtıldı.

Noel Baba kıyafetli kişilerin de yer aldığı gruba, çevredeki vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Kutlamalar Meryem Ana Rum Ortodoks Kilisesi'nde sona erdi.

Kaynak: AA
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