İSTİKLAL CADDESİ'NDE MASKESİZ DOLAŞAN TURİSTE CEZA
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İSTİKLAL CADDESİ'NDE MASKESİZ DOLAŞAN TURİSTE CEZA

09.12.2020 21:55 | Son Güncelleme: 09.12.2020 21:59
İSTİKLAL CADDESİ'NDE MASKESİZ DOLAŞAN TURİSTE CEZA

İstiklal Caddesi'nde, maskesiz dolaşan İranlı turiste cezai işlem uygulandı.

İstiklal Caddesi'nde, maskesiz dolaşan İranlı turiste cezai işlem uygulandı. Caddede denetimlerini sürdüren polis, anons yaparak uyarılarda bulundu. 

Koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte hafta içi 21.00'dan itibaren uygulanmaya başlayan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. İstiklal Caddesi'nde iş yerlerinin kapanmasından bir saat sonra başlayan kısıtlamayla birlikte polis ve zabıta ekipleri anons yaparak uyarılarda bulundu. 

Kısıtlamanın başlamasının ardından kontrol noktalarında denetimlere devam eden polis, caddede maskesini çenesine indirerek dolaşan bir kişiyi fark etti. İranlı turist olduğu öğrenilen kişiyi maskeyi takması konusunda uyaran polis, daha sonra cezai işlem uyguladı. 

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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