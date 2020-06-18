İstiklal Caddesi'nde maske ve sosyal mesafeye uyulmuyor
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İstiklal Caddesi'nde maske ve sosyal mesafeye uyulmuyor

İstanbul'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından İstiklal Caddesi'ndeki vatandaşların maske takmadıkları görüldü.

İstiklal Caddesi'nde maske ve sosyal mesafeye uyulmuyor
18.06.2020 04:59 | Son Güncelleme: 18.06.2020 05:31

İstanbul'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından İstiklal Caddesi'ndeki vatandaşların maske takmadıkları görüldü. Polis ekipleri, maske takmayan vatandaşlara yönelik uyarılarda bulundu.

Akşam saatlerinde verilen kararla Ankara, İstanbul ve Bursa illerinde açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmişti. Gece saatlerinde de İstanbul'un en önemli noktasından olan İstiklal Caddesi'nde bazı vatandaşların maske takmadığı bazı vatandaşlarında maskeyi çenesinin altına taktığı görüldü.

Bu esnada devriye atan polis ekipleri de maske takmayan vatandaşlara uyarılarda bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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