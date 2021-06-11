İstiklal Caddesi'nde maske ve mesafe unutuldu, halaylar çekildi
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İstiklal Caddesi'nde maske ve mesafe unutuldu, halaylar çekildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde dün akşam saatlerinde 'iğne atsan yere düşmez' dedirten türden kalabalıkta mesafe ve maske kuralları unutuldu.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde dün akşam saatlerinde 'iğne atsan yere düşmez' dedirten türden kalabalıkta mesafe ve maske kuralları unutuldu. Bir müzik grubuna eşlik eden vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak dans edip halay çekmesi pes dedirtti.

Tam kapanmanın ardından gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası kademeli normalleşme kapsamında yeni kararlar alınmıştı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde dün akşam saatlerinde kısıtlamaya dakikalar kala 'iğne atsan yere düşmez' dedirten türden kalabalık oluştu.

YASAKLI MÜZİK ŞÖLENİNDE SOSYAL MESAFE UNUTULDU

Yoğun kalabalığın yanı sıra İstiklal Caddesi'nde müzik çalarak şarkı söyleyen bir grubun etrafında toplanan vatandaşlar, sosyal mesafeyi unuttu. Kalabalık içerisinde dans ederek halay çeken bir grup, bu kadarına da pes dedirtti. Kimi vatandaşların maske takmadığı görülürken caddede bulunan zabıta ekipleri vatandaşlara sürekli pandemi kuralları hakkında uyarılarda bulundu.

(Sümer Avcı/İHA)

İstiklal Caddesi'nde maske ve mesafe unutuldu, halaylar çekildi
İstiklal Caddesi'nde maske ve mesafe unutuldu, halaylar çekildi
İstiklal Caddesi'nde maske ve mesafe unutuldu, halaylar çekildi
İstiklal Caddesi'nde maske ve mesafe unutuldu, halaylar çekildi
İstiklal Caddesi'nde maske ve mesafe unutuldu, halaylar çekildi
İstiklal Caddesi'nde maske ve mesafe unutuldu, halaylar çekildi
İstiklal Caddesi'nde maske ve mesafe unutuldu, halaylar çekildi
İstiklal Caddesi'nde maske ve mesafe unutuldu, halaylar çekildi
İstiklal Caddesi'nde maske ve mesafe unutuldu, halaylar çekildi
İstiklal Caddesi'nde maske ve mesafe unutuldu, halaylar çekildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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