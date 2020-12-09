Son dakika haber | İstiklal Caddesi'nde maske takmayanlara ceza
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Son dakika haber | İstiklal Caddesi'nde maske takmayanlara ceza

09.12.2020 22:26 | Son Güncelleme: 09.12.2020 22:45

Son dakika haberler: İstiklal Caddesi'nde maske takmayanlara ceza İstiklal Caddesi üzerinde Covid-19 önlemleri kapsamında polis ekipleri tarafından denetimler gerçekleştirildi.

İstiklal Caddesi'nde maske takmayanlara ceza

İSTANBUL - İstiklal Caddesi üzerinde Covid-19 önlemleri kapsamında polis ekipleri tarafından denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde kurallara uymayan yabancı uyruklu vatandaşlara para cezası uygulandı.

Son günlerde hızla yayılmaya devam eden Covid-19 vak'alarının önlenmesine yönelik olarak getirilen sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasının ardından Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstiklal Caddesi üzerinde denetimler gerçekleştirildi. Denetimde maske takmayan turistlere ve vatandaşlara adli ve idari işlem yapıldı.

Denetimler sırasında bir turistin maske takmadığı fark edildi. Ekipler, pasaportunu kontrol edip cezai işlem uygulandı.

Son dakika haber | İstiklal Caddesi'nde maske takmayanlara ceza
Son dakika haber | İstiklal Caddesi'nde maske takmayanlara ceza
Son dakika haber | İstiklal Caddesi'nde maske takmayanlara ceza
Son dakika haber | İstiklal Caddesi'nde maske takmayanlara ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE BABA

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