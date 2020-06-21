İSTİKLAL CADDESİ'NDE MASKE TAKANLARIN SAYISINDA ARTIŞ İSTANBUL Valiliği ve İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirillmesinin ardından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske takanların sayısında artış gözlendi.

İSTANBUL Valiliği ve İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirillmesinin ardından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi 'nde maske takanların sayısında artış gözlendi. İstanbul'da yarından itibaren açık alanlarda maske takmayanlara 900 TL ceza kesilecek.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda alınan kararın ardından sosyal mesafe ve maske kullanımına yönelik denetimler arttırıldı. İstanbul'un en yoğun yerlerinden İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda çoğunluğun maske taktığı görüldü. Bazı vatandaşların ise uyarılara rağmen maske takmadığı gözlendi.

MASKE KULLANMAYANLARA 900 LİRA CEZA KESİLECEK

İçişleri Bakanlığı koronavirüsle mücadele kapsamında maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine 18 Haziran'da talimat göndererek 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini istedi. Talimat doğrultusunda, yarından itibaren İstanbul'da maske takmayanlara 900 TL ceza kesilecek.

- İstanbul

Kaynak: DHA