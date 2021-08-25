İstiklal Caddesi'nde maske kuralı ihlali
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İstiklal Caddesi'nde maske kuralı ihlali

İstiklal Caddesi'nde maske kuralı ihlali
Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen - Haberler | Güncel

İstiklal Caddesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında maske kuralına uyulmadığı gözlendi.

İstiklal Caddesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında maske kuralına uyulmadığı gözlendi.

Kovid-19 ile mücadelede aşı çalışmaları sonrası vefat sayıları ile vaka sayılarının azalmasının ardından normalleşme süreciyle birlikte vatandaşlar, "tedbirlere devam" uyarılarına rağmen özledikleri sosyal hayattaki alışkanlıklarına dönmeye başladı.

Seviyenin korunması için uzman ve yetkililerin sık sık hatırlattığı maske, mesafe ve temizlik kurallarında ise bazı kişilerin rehavete kapıldığı görüldü.

İstanbul'un kalabalığıyla ünlü İstiklal Caddesi'ne gelen turist ve vatandaşlar, güzel havanın tadını çıkararak hem gezdi hem de alışverişlerini yaptı.

Caddede bulunanların çoğunluğunun maske ve sosyal mesafe kuralına uymadığı, bazılarının ise tam olarak maskelerini takmadığı gözlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen

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