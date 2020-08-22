İstiklal Caddesi'nde koronavirüs unutuldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstiklal Caddesi'nde koronavirüs unutuldu

İstiklal Caddesi'nde koronavirüs unutuldu İstiklal Caddesi'nde maskesiz yoğunluk kamerada Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yaşanan yoğunlukta vatandaşlar maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralını adeta unuttu.

22.08.2020 21:56 | Son Güncelleme: 22.08.2020 22:01

İstiklal Caddesi'nde koronavirüs unutuldu

İstiklal Caddesi'nde maskesiz yoğunluk kamerada

İSTANBUL - Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yaşanan yoğunlukta vatandaşlar maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralını adeta unuttu. Kimisi maskeyi hiç kullanmazken, kimisinin de maskesini çenesinin altına veya koluna taktığı görüldü.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan koronavirüse karşı tedbirler sürüyor. Yaklaşık 3 aydır hayata geçirilen Yeni Normalleşme Döneminde de yetkililer vatandaşların el hijyeni, maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri gerektiği uyarılarında bulunuyor. Yapılan uyarılara rağmen bazı vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayması dikkat çekiyor.

Yetkililerin sosyal mesafe, maske kuralını sık sık hatırlatmalarına rağmen vatandaşlar İstiklal Caddesi'nde adeta bu kuralları unuttu. Akşam saatlerinden itibaren caddeye gelen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk kameraya yansıdı. Vatandaşlardan kimisi maskeyi hiç takmazken, bazıları maskesini çenesinin altına veya koluna taktığı görüldü.

İstiklal Caddesi'nde koronavirüs unutuldu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı 3. Sayfa
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı Güncel
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti Yaşam
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu 3. Sayfa
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Çin'de böcek hücrelerinden geliştirilen koronavirüs aşısı klinik denemeler için onay aldı Dünya
Çin'de böcek hücrelerinden geliştirilen koronavirüs aşısı klinik denemeler için onay aldı
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı 3. Sayfa
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
Ürdünlü Enerji Uzmanı'ndan doğal gaz keşfine ilişkin çarpıcı değerlendirme: Türkiye'nin artık kimseye ihtiyacı yok
Ürdünlü Enerji Uzmanı'ndan doğal gaz keşfine ilişkin çarpıcı değerlendirme: Türkiye'nin artık kimseye ihtiyacı yok
Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım
Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım
Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, yaşamını kaybetti
Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, yaşamını kaybetti
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Meteoroloji, 7 ilimizi sarı ve turuncu kodla uyardı! Kuvvet sağanak etkili olacak
Meteoroloji, 7 ilimizi sarı ve turuncu kodla uyardı! Kuvvet sağanak etkili olacak
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
60 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
60 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
Akrabasının pansiyonuna gitti, 4 metrelik çukura düştü
Akrabasının pansiyonuna gitti, 4 metrelik çukura düştü
14 yaşındaki kızını İngiliz anahtarı ile döven acımasız baba tutuklandı
14 yaşındaki kızını İngiliz anahtarı ile döven acımasız baba tutuklandı
Yunanistan'dan Türkiye'nin doğal gaz keşfi için skandal sözler: ABD ve Rusya hak iddia edebilir
Yunanistan'dan Türkiye'nin doğal gaz keşfi için skandal sözler: ABD ve Rusya hak iddia edebilir
AK Parti'den, Türkiye'nin kredi notunu düşüren Fitch Ratings'e sert tepki: İşte size bir suçüstü daha
AK Parti'den, Türkiye'nin kredi notunu düşüren Fitch Ratings'e sert tepki: İşte size bir suçüstü daha
Son Dakika: Türkiye'de 22 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 1309 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 22 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 1309 yeni vaka tespit edildi
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine 'Hayırlı olsun' deyip sorularını peş peşe sıraladı
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı
Trump'tan korona aşısıyla ilgili yeni iddia: Derin devlet, aşıyı seçim sonrasına bırakmak için çalışıyor
Trump'tan korona aşısıyla ilgili yeni iddia: Derin devlet, aşıyı seçim sonrasına bırakmak için çalışıyor
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı
Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı
Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Hande Erçel Halit Ergenç Sertab Erener
Spor Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Tır Çocuk Futbolcu Karadeniz
Şu an buradasınız: İstiklal Caddesi'nde koronavirüs unutuldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.8.2020 22:01:51. #1.15#
title