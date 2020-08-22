İSTİKLAL CADDESİ'NDE KORONAVİRÜS KURALLARI YOK SAYILDI SICAK havayı fırsat bilen İstanbullular İstiklal caddesine akın etti.

SICAK havayı fırsat bilen İstanbullular İstiklal caddesine akın etti. Caddedekilerin bazıları maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ederken bazıları da kuralları yok saydı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular akşam saatlerinde yoğunluk oluşturdu. Caddedeki vatandaşların bir kısmı koronavirüs önlemlerini hiçe saydı. Maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmeyen vatandaşlar caddede tedirgin görüntü yarattı. Bazı vatandaşlar maskelerini düzgün takarken, bazıları da yetkililerin tüm uyarılarına rağmen maskeyi çenesinin altında takmaya devam etti.

Kaynak: DHA