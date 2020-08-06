İstiklal Caddesi'nde korona virüs denetimi
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İstiklal Caddesi'nde korona virüs denetimi

Beyoğlu Kaymakamı, Belediye Başkanı, Emniyet ve İlçe Sağlık Müdürleri İstiklal Caddesi üzerindeki işletmelerde denetim yaptı.

İstiklal Caddesi'nde korona virüs denetimi
06.08.2020 14:21 | Son Güncelleme: 06.08.2020 15:23

Beyoğlu Kaymakamı, Belediye Başkanı, Emniyet ve İlçe Sağlık Müdürleri İstiklal Caddesi üzerindeki işletmelerde denetim yaptı. Heyet işletmecileri ve müşterileri uyarırken, Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da cadde üzerinde maske takan çocuklara çikolata hediye etti.

İçişleri Bakanlığının genelgesi sonrası İstanbul'da korona virüs denetimleri sıklaştırıldı. İstiklal Caddesi üzerinde bir araya gelen Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü Aşkın Kılıçkeser, Beyoğlu İlçe Sağlık Müdürü Adil Yetiş Sarıhasanoğlu ve beraberindekiler başlatılan denetimlere destek vererek işletmelerde denetim yaptı. Cadde üzerindeki iş yerlerini gezen heyet, korona virüs ile ilgili dezenfektan, maske, sosyal mesafe ve korona virüse karşı 14 kural afişleri gibi gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını kontrol etti. Kaymakam Demirelli ve Başkan Yıldız, eksiklikleri bulunan işletmelere en kısa sürede eksikliklerini gidermesi uyarılarını yaptı. İşletmelerin ise genel olarak gerekli önlemlere uydukları görüldü.

"Farkındalığımızı üst seviyede tutmamız gerekiyor"

Denetimler hakkında açıklamalarda bulunan Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, "Bugün ülke genelinde uygulama yapılıyor. Bu kapsamda da kurumlarımız olarak yaklaşık 15 ekip ilçede denetim yapıyor. Biz de burada ekiplerimize eşlik edelim dedik. Bu denetimlerde hem işletmelerimize korona virüs tedbirleriyle ilgili olarak rehberlik yapıyoruz. Rehberlere uyup uymadıklarını da denetliyoruz. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadık ama tabi vatandaş olarak işletmeler olarak daha fazla dikkat etmemiz ve farkındalığımızı üst seviyede tutmamız gerekiyor" dedi.

"Tedbirler konusunda kararlıyız"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise, "Bugüne kadar belediye olarak alınan kararları İstiklal Caddesi'nde daha da artırdık. Dezenfekte ve maske dağıttık. Cadde girişlerine stantlarımızı kurduk. Bugün de bakanlıklarımız farkındalık oluşturmak ve salgının yayılmasını sağlamak amacıyla insanlarımıza yeniden bir hatırlatmada bulunduk. Rutinde yapmakta olduklarımızı da biraz daha hassasiyetine dikkat çekiyoruz. 14 kurala müşterilerde uymalarını söyledik. Tedbirleri artırmak konusunda kararlılığımızı bir kez daha olsun hatırlatmak isteriz" diye konuştu.

Denetimler kapsamında Başkan Yıldız, cadde üzerinde maskesi takılı olan çocuklara da çikolata verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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