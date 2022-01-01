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İSTİKLAL CADDESİ'NDE KIZ KAVGASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTİKLAL Caddesi'nde yılbaşı kutlayan iki grup arasında kız meselesi yüzünden kavga çıktı.

İSTİKLAL Caddesi'nde yılbaşı kutlayan iki grup arasında kız meselesi yüzünden kavga çıktı. Polisin müdahalesi ile kavga büyümeden taraflar ayrıldı.

Yılbaşını İstiklal Caddesi'nde kutlayan iki grup arasında kız meselesi yüzünden kavga çıktı. Polis ekipleri olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Kavga büyümeden kontrol altına alınırken iki grubun yeniden kavga etmemesi için tedbir alındı.

İSTİKLAL CADDESİ'NDE KIZ KAVGASI

İSTİKLAL CADDESİ'NDE KIZ KAVGASI

İSTİKLAL CADDESİ'NDE KIZ KAVGASI

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