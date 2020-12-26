İstiklal Caddesi'nde kısıtlama öncesi korkutan kalabalık
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İstiklal Caddesi'nde kısıtlama öncesi korkutan kalabalık

26.12.2020 10:41 | Son Güncelleme: 26.12.2020 10:41
İstiklal Caddesi'nde kısıtlama öncesi korkutan kalabalık

İstiklal Caddesi'nde dün kısıtlama öncesi adım atacak yer kalmadı.

İstiklal Caddesi'nde dün kısıtlama öncesi adım atacak yer kalmadı.

İstiklal Caddesi'nde hafta sonu kısıtlaması öncesi yoğunluk yaşandı. İş çıkış saatlerinde yaşanan yoğunlukta, cadde boyunca adeta insan seli oluşurken sosyal mesafe kuralına da uyulmadığı görüldü.

Son günlerde İstanbul'da alınan önlemlerle vaka sayısında ciddi düşüş yaşanırken, İstiklal Caddesi'nde dün yine benzer manzaralar oluştu. Bulaş oranını düşürmek için yapılan kalabalık yerlerden uzak durulması uyarılarına rağmen cadde boyunca neredeyse mesafesiz kalabalık dikkat çekti. Belediye ekiplerinin sık sık hoparlörle uyarılar yapmasına rağmen caddede oluşan kalabalık dikkat çekti.

Koronavirüs önlemleri kapsamında Beyoğlu İlçe Hıfzısıhha kurulunun geçtiğimiz günlerde aldığı karar doğrultusunda İstiklal Caddesi'nde aynı anda en fazla 7 bin kişinin olabileceği belirtilmişti. Yılbaşına sayılı günler kala İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk eski günlerini aratmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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