İSTİKLAL CADDESİ'NDE KAFE VE RESTORANLARDA SON DURUM
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İSTİKLAL CADDESİ'NDE KAFE VE RESTORANLARDA SON DURUM

Koronavirüs nedeniyle bir süredir kapalı olan kafe ve restoranlar bugün itibarıyla açıldı.

İSTİKLAL CADDESİ'NDE KAFE VE RESTORANLARDA SON DURUM
01.06.2020 11:37 | Son Güncelleme: 01.06.2020 11:37

Koronavirüs nedeniyle bir süredir kapalı olan kafe ve restoranlar bugün itibarıyla açıldı. İstanbul'un en kalabalık noktalarından İstiklal Caddesi'nde ise kimi kafe ve restoranlar müşterilerini kabul etmeye başladı.

Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından ilk kapatılan yerlerden biri kafe ve restoranlardı. Yaklaşık 3 aydır sadece paket servis hizmeti veren mekanlar, bugünden itibaren belirli kurallar çerçevesinde açıldı. İstanbul'un en kalabalık noktalarından İstiklal Caddesi'ndeki kimi kafe ve restoranlar müşterilerini kabul etmeye başladı. Öte yandan kafe ve restoranlar haricinde giyim, kozmetik ve diğer mağazaların da bugün itibarıyla dükkanlarını açtığı ve hazırlıklarını sürdürdüğü görüldü.Yeni normalin ilk gününde İstiklal Caddesi'nde bir kafeye gelen Raşit Özdemir, "Özlemişiz aslında. İstiklal Caddesi, Taksim, Türkiye'nin kalbi. Kahvaltımızı yaptık, çayımızı içtik. Umarım tekrar bu tarz günleri yaşamayız. Hasta sayısı ve iyileşen sayısı arasında önemli bir fark var. Tüm önlemleri almış durumda mekanlar. Ateş ölçerle gelen insanların ateşi ölçülüyor. Sosyal mesafe de korunduğu için herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorum" dedi.

Bir vatandaş da "Ben her sabah 8-8.30'da işime gidip geliyorum. Her sabah da burada kahvemi içerim. 2 buçuk aydır gelemiyordum. Bugün geldim kahvemi içtim. En mutlu insan benim" ifadelerini kullandı.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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