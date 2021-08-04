İSTİKLAL CADDESİ'NDE KADINLAR KAVGA ETTİ; O İSE KAVGAYI AYIRMAK YERİNE KADINI YUMRUKLADI
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İSTİKLAL CADDESİ'NDE KADINLAR KAVGA ETTİ; O İSE KAVGAYI AYIRMAK YERİNE KADINI YUMRUKLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstiklal Caddesi'nde iki kadın birbirlerinin saçından tutarak yerde sürüklerken bu sırada kavgaya dahil olan bir kişi yerdeki kadını yumrukladı.

İstiklal Caddesi'nde iki kadın birbirlerinin saçından tutarak yerde sürüklerken bu sırada kavgaya dahil olan bir kişi yerdeki kadını yumrukladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, İstiklal Caddesi üzerinde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kadın arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kadınlar birbirlerinin saçından tutarak yerlerde sürükledi. Kadınların kavgasını yanındaki erkekler de ayıramadı. Bu sırada bir kişi kadınlardan birini art arda yumrukladı. Araya girenlerin yardımıyla kadına yumruk atan erkek olay yerinden uzaklaştırıldı. O anlar ise cep telefonu tarafından kaydedildi.

İSTİKLAL CADDESİ'NDE KADINLAR KAVGA ETTİ; O İSE KAVGAYI AYIRMAK YERİNE KADINI YUMRUKLADI
İSTİKLAL CADDESİ'NDE KADINLAR KAVGA ETTİ; O İSE KAVGAYI AYIRMAK YERİNE KADINI YUMRUKLADI
İSTİKLAL CADDESİ'NDE KADINLAR KAVGA ETTİ; O İSE KAVGAYI AYIRMAK YERİNE KADINI YUMRUKLADI
İSTİKLAL CADDESİ'NDE KADINLAR KAVGA ETTİ; O İSE KAVGAYI AYIRMAK YERİNE KADINI YUMRUKLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İSTİKLAL CADDESİ'NDE KADINLAR KAVGA ETTİ; O İSE KAVGAYI AYIRMAK YERİNE KADINI YUMRUKLADI
İSTİKLAL CADDESİ'NDE KADINLAR KAVGA ETTİ; O İSE KAVGAYI AYIRMAK YERİNE KADINI YUMRUKLADI
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