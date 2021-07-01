İstiklal Caddesi'nde İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması protesto edildi
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İstiklal Caddesi'nde İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması protesto edildi

İstiklal Caddesi'nde İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması protesto edildi
Demirören Haber Ajansı / Murat Deliklitaş - Haberler | Güncel

BEYOĞLU'nda, kadınlar, Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesi'nden resmi olarak çekilmesini protesto etti.

BEYOĞLU'nda, kadınlar, Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesi'nden resmi olarak çekilmesini protesto etti. Bir süre yürümelerine izin verilen protestocu grup, polis barikatını aşmak isteyince arbede yaşandı.

Türkiye'nin, bugünden itibaren İstanbul Sözleşmesi'nden çekilecek olmasını protesto etmek isteyen çok sayıda kadın örgütü üyesi, saat 19.00'da Tünel Meydanı'nda bir araya geldi. 'İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz, bizim için bitmedi' yazılı pankart açan protestocular, İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçilmemesi yönünde sloganlar attı.  

Taksim Meydanı'nı kapatan ve İstiklal Caddesi'ne çıkan sokaklarda tedbir alan polisin yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen eylemde, yapılan müzakerenin ardından polis barikatına kadar yürüyüşe izin verildi. Sloganlar atılarak yapılan yürüyüş polis barikatında sona erdi. Bir süre burada protestoya devam eden grup üyeleri barikatı aşarak yürümeye devam etmek istedi. Demir bariyerleri yıkmaya çalışan grup üyeleri ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. Polis ayrıca, yapılan uyarılara rağmen bariyerleri zorlamaya çalışan gruba biber gazı sıkarak müdahale etti. Eylem, grubun bir süre daha slogan attıktan sonra ara sokaklara dağılmasının ardından sona erdi.

 


- İstanbul
İstiklal Caddesi'nde İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması protesto edildi
İstiklal Caddesi'nde İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması protesto edildi
İstiklal Caddesi'nde İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması protesto edildi
İstiklal Caddesi'nde İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması protesto edildi
İstiklal Caddesi'nde İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması protesto edildi
İstiklal Caddesi'nde İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması protesto edildi
İstiklal Caddesi'nde İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması protesto edildi
İstiklal Caddesi'nde İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması protesto edildi
İstiklal Caddesi'nde İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması protesto edildi
İstiklal Caddesi'nde İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması protesto edildi
İstiklal Caddesi'nde İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması protesto edildi
İstiklal Caddesi'nde İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması protesto edildi
İstiklal Caddesi'nde İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması protesto edildi
İstiklal Caddesi'nde İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması protesto edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Deliklitaş

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