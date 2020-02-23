İSTİKLAL CADDESİ'NDE İŞ YERİNDE YANGIN
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İSTİKLAL CADDESİ'NDE İŞ YERİNDE YANGIN

Haber-Kamera: Özgür EREN BEYOĞLU İstiklal Caddesinde iş yerindeki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

23.02.2020 10:09 | Son Güncelleme: 23.02.2020 10:09
İSTİKLAL CADDESİ'NDE İŞ YERİNDE YANGIN

Haber-Kamera: Özgür EREN BEYOĞLU İstiklal Caddesinde iş yerindeki yangın ekipleri tarafından söndürüldü.

İstiklal Caddesi üzerinde 5 katlı bir binanın 3. katında saat 09.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini gören çevredeki esnaf durumu ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri yangına müdahale ederek, söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken iş yeri olarak kullanılan binanın 3. katında hasar medyana geldi. Öte yandan caddeden geçenlerin söndürme çalışmalarını cep telefonu kamerasıyla kaydettikleri görüldü

Görüntü Dökümü

-----------------------İtfaiyenin çalışmaları-Yanan yerden detay görüntü-İtfaiye araçlarından detay görüntü-Meraklı kalabalıktan detay görüntü-Turistlerin cep telefonu ile çalışmaları kaydetmesi

-Genel ve yakın detaylar   


Kaynak: DHA
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