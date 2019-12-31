İstiklal Caddesi'nde insan seli
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İstiklal Caddesi'nde insan seli

İSTANBUL (İHA) – Yeni yıla saatler kala yılbaşı kutlamaları için vatandaşlar İstiklal Caddesi'ne akın etti.

31.12.2019 18:51 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:07
İstiklal Caddesi'nde insan seli

İSTANBUL (İHA) – Yeni yıla saatler kala yılbaşı kutlamaları için vatandaşlar İstiklal Caddesi'ne akın etti.


Yılbaşı kutlamaları nedeniyle yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı İstiklal Caddesi'ne vatandaşlar akın etti. Ünlü caddede vatandaşlar adeta insan seli oluştururken, güvenlik ise üst seviyede tutuldu. Yeni yıla saatler kala eğlenmek için İstiklal'e gelenler adım atmakta bile güçlük çekti. 2020'ye İstanbul'da girmek isteyen yabancı turistlerin de caddede çoğunlukta oldukları görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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