İstiklal Caddesi'nde insan seli
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İstiklal Caddesi'nde insan seli

Yeni yıla saatler kala yılbaşı kutlamaları için vatandaşlar İstiklal Caddesi'ne akın etti.

31.12.2019 19:10 | Son Güncelleme: 31.12.2019 19:10
İstiklal Caddesi'nde insan seli

Yeni yıla saatler kala kutlamaları için vatandaşlar 'ne akın etti.

Yılbaşı kutlamaları nedeniyle yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı İstiklal Caddesi'ne vatandaşlar akın etti. Ünlü caddede vatandaşlar adeta insan seli oluştururken, güvenlik ise üst seviyede tutuldu. Yeni yıla saatler kala eğlenmek için İstiklal'e gelenler adım atmakta bile güçlük çekti. 2020'ye İstanbul'da girmek isteyen yabancı turistlerin de caddede çoğunlukta oldukları görüldü.

(İHA)

Kaynak: İHA
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