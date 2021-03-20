İSTİKLAL CADDESİ'NDE HAFTA SONU YOĞUNLUĞU
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İSTİKLAL CADDESİ'NDE HAFTA SONU YOĞUNLUĞU

20.03.2021 15:22 | Son Güncelleme: 20.03.2021 16:08

Kademeli normalleşmenin başlaması sonrası üçüncü hafta sonunda da İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşandı.

Kademeli normalleşmenin başlaması sonrası üçüncü hafta sonunda da İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da yaklaşık 3 ay boyunca uygulanan hafta sonu kısıtlaması, kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından bir süredir sadece pazar günü devam ediyor. Kısıtlamanın kaldırıldığı cumartesi günleri akına uğrayan İstiklal Caddesi'nde bugün de yoğunluk oluştu. Yoğunluk özellikle öğle saatlerinden itibaren arttı.

İSTİKLAL CADDESİ'NDE HAFTA SONU YOĞUNLUĞU
İSTİKLAL CADDESİ'NDE HAFTA SONU YOĞUNLUĞU
İSTİKLAL CADDESİ'NDE HAFTA SONU YOĞUNLUĞU
İSTİKLAL CADDESİ'NDE HAFTA SONU YOĞUNLUĞU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat DELİKLİTAŞ

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