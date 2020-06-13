İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu
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İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu

Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kimsenin olmadığı İstiklal Caddesi, bu hafta sonu eski günlerini aratmadı.

13.06.2020 22:32 | Son Güncelleme: 13.06.2020 22:36

Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kimsenin olmadığı İstiklal Caddesi, bu hafta sonu eski günlerini aratmadı. Hafta sonu kısıtlamasın olmadığı ikinci haftada vatandaşlar İstiklal Caddesi'ne akın etti.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını nedeniyle hafta sonları kimsenin olmadığı İstiklal Caddesi, bugün akşam saatlerinde çekilen görüntülerle adeta eski günlerini aratmadı. Hafta sonu kısıtlamasının olmadığı ikinci haftada vatandaşlar sıcak havayı fırsat bilerek dışarıya akın etti. Pandemi süresince adeta sessizliğe bürünen İstiklal Caddesi'nde akşam saatlerinde oluşan kalabalık kameralara yansıdı. Caddede dolaşan bazı vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymazken, bazı kişilerin de maske takmadıkları görüldü.

(İHA)

İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu

Kaynak: İHA

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