İSTİKLAL CADDESİ'NDE GÖZALTINA ALINAN 34 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İSTİKLAL CADDESİ'NDE GÖZALTINA ALINAN 34 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI - Haber
İstiklal Caddesi, Emekçi, 8 Mart, Polis, Güncel

İSTİKLAL CADDESİ'NDE GÖZALTINA ALINAN 34 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Sıraselviler Caddesi'nde toplanan kalabalık yürüyüşe geçtiği sırada polis, grubun önüne geçerek müdahalede bulunmuş ve 34 kişi gözaltına alınmıştı.

09.03.2020 12:26 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:26
İSTİKLAL CADDESİ'NDE GÖZALTINA ALINAN 34 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Sıraselviler Caddesi'nde toplanan kalabalık yürüyüşe geçtiği sırada polis, grubun önüne geçerek müdahalede bulunmuş ve 34 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 34 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle dün akşam İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapmak isteyen gruba polis izin vermedi. Sıraselviler girişinde grubun önünü kesen polis, grubun dağılması için anonslar yaptı. Ardından polis dağılmayan gruba müdahale etti. Müdahalede 34 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan 32 kadın ve 2 erkeğin emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kaldığı bildirildi.

Görüntü Dökümü:

---------------

-Dün akşam çekilen görüntüler 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti Haber
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti
Rus istihbaratı açıkladı! Esed'in hain tuzağına Türk SİHA'ları düşmedi Haber
Rus istihbaratı açıkladı! Esed'in hain tuzağına Türk SİHA'ları düşmedi
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Haber
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
Birce'nin cinsellik içeren Kadınlar Günü paylaşımına Instagram'dan veto Haber
Birce'nin cinsellik içeren Kadınlar Günü paylaşımına Instagram'dan veto
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı Haber
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Engin Özkoç Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Can Yaman Sinan Akçıl Demet Akalın Defne Samyeli
Spor Podolski Gökhan Gönül Hikmet Karaman Abdülkadir Ömür Fernando Muslera
Daha Fazla Adana İtalya Avrupa Sivasspor
Şu an buradasınız: İSTİKLAL CADDESİ'NDE GÖZALTINA ALINAN 34 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 13:22:02. #1.14#