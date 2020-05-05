İSTİKLAL CADDESİ'NDE DİKKAT ÇEKİCİ YOĞUNLUK
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İSTİKLAL CADDESİ'NDE DİKKAT ÇEKİCİ YOĞUNLUK

İSTİKLAL CADDESİ'NDE DİKKAT ÇEKİCİ YOĞUNLUK
05.05.2020 16:10 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:15

KORONAVİRÜS tedbirlerine rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti.

KORONAVİRÜS tedbirlerine rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti.

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan üç günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından İstanbul'un cadde ve meydanlarında hareketlilik yaşanıyor. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bugün yaşanan yoğunluk dikkat çekti.

İstiklal Caddesi'nde çoğu kişi maske takarak gezerken bazı kişilerin ise maskesiz olduğu görüldü. Sosyal mesafe kuralları ise çoğu kişi tarafından ihlal edildi.

İSTİKLAL CADDESİ'NDE DİKKAT ÇEKİCİ YOĞUNLUK

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti Haberler
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı Haberler
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor Haberler
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü Haberler
Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak Haberler
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak
Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak Haberler
Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak
Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye çağrı: Gel el ele verip birlikte mücadele edelim
Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye çağrı: Gel el ele verip birlikte mücadele edelim
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
İngiltere'de karantinadan sıkılan adam evinin duvarında 120 yıllık tünel keşfetti
İngiltere'de karantinadan sıkılan adam evinin duvarında 120 yıllık tünel keşfetti
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı
Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri bugün başladı
Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri bugün başladı
Kaldığı yeri görenin içi acıyor! Yaşlı adam, hayırseverlerin yardımını bekliyor
Kaldığı yeri görenin içi acıyor! Yaşlı adam, hayırseverlerin yardımını bekliyor
5 semtten 350 bin TL vurgun yapan Gürcü hırsızlar, yakayı ele verdi
5 semtten 350 bin TL vurgun yapan Gürcü hırsızlar, yakayı ele verdi
Kemal Kılıçdaroğlu, darbe söylentilerine tepki gösterdi: Ne darbesi Allah Aşkına
Kemal Kılıçdaroğlu, darbe söylentilerine tepki gösterdi: Ne darbesi Allah Aşkına
Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı
Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı
Alkol niyetine kolonya içen şahıs, hayatını kaybetti
Alkol niyetine kolonya içen şahıs, hayatını kaybetti
Latovlevici'den çarpıcı Galatasaray itirafı: Bir maçta sakatlandım ve ağzım sağa, burnum sola gitti
Latovlevici'den çarpıcı Galatasaray itirafı: Bir maçta sakatlandım ve ağzım sağa, burnum sola gitti
İstanbul Berberler Odası Başkanı, usturayla sakal tıraşının salgın bitene kadar yasaklanmasını istiyor
İstanbul Berberler Odası Başkanı, usturayla sakal tıraşının salgın bitene kadar yasaklanmasını istiyor
Özdil'in villası için savcılık da inceleme başlattı, kaçak bölümler yıkılacak
Özdil'in villası için savcılık da inceleme başlattı, kaçak bölümler yıkılacak
Bahçeli: Kim darbeyi aklından geçiriyorsa, bedeline katlanmayı da göze almalıdır
Bahçeli: Kim darbeyi aklından geçiriyorsa, bedeline katlanmayı da göze almalıdır
Son dakika: ÖSYM Başkanı, YKS'ye ve askeri öğrenci sınavlarına girişlerde yapılan değişiklikleri paylaştı
Son dakika: ÖSYM Başkanı, YKS'ye ve askeri öğrenci sınavlarına girişlerde yapılan değişiklikleri paylaştı
Gana'daki dansçı tabut taşıyıcıları dertli: Koronavirüs nedeniyle işlerimiz azaldı
Gana'daki dansçı tabut taşıyıcıları dertli: Koronavirüs nedeniyle işlerimiz azaldı
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı
Ünlü yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi
Ünlü yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi
Yanan otomobilden başından tabancayla vurulmuş cansız beden çıktı
Yanan otomobilden başından tabancayla vurulmuş cansız beden çıktı
Şike yapan Mısırlı tenisçi Youssef Hossam, ömür boyu men cezası aldı
Şike yapan Mısırlı tenisçi Youssef Hossam, ömür boyu men cezası aldı
Edirne'de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi
Edirne'de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi
Eşini bıçaklayarak öldüren 70 yaşındaki adam, balkondan atlayarak canına kıydı
Eşini bıçaklayarak öldüren 70 yaşındaki adam, balkondan atlayarak canına kıydı
Burak Yılmaz'dan 'Oruç tutuyor musun?' sorusuna yanıt: İlk 3 gün orucumu tuttum
Burak Yılmaz'dan "Oruç tutuyor musun?" sorusuna yanıt: İlk 3 gün orucumu tuttum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Bülent Ersoy Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Bülent Uygun Gökhan Gönül Lionel Messi Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Mayıs Ankara Haziran Futbolcu
Şu an buradasınız: İSTİKLAL CADDESİ'NDE DİKKAT ÇEKİCİ YOĞUNLUK - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 16:35:47. #1.14#
title