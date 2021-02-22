İstiklal Caddesi'nde dikkat çeken yoğunluk
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İstiklal Caddesi'nde dikkat çeken yoğunluk

22.02.2021 17:29 | Son Güncelleme: 22.02.2021 17:36
İstiklal Caddesi'nde dikkat çeken yoğunluk

TÜM yurtta hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamanın sona ermesi ve güzel havayı fırsat bilenler, İstiklal Caddesi'ne akın etti.

TÜM yurtta hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamanın sona ermesi ve güzel havayı fırsat bilenler, İstiklal Caddesi'ne akın etti. 

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesi ve güzel havayı fırsat bilenler İstiklal Caddesi'ne akın etti.  İstiklal Caddesi'nde oluşan yoğunlukta sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü.


- İstanbul
İstiklal Caddesi'nde dikkat çeken yoğunluk
İstiklal Caddesi'nde dikkat çeken yoğunluk
İstiklal Caddesi'nde dikkat çeken yoğunluk
İstiklal Caddesi'nde dikkat çeken yoğunluk
İstiklal Caddesi'nde dikkat çeken yoğunluk
İstiklal Caddesi'nde dikkat çeken yoğunluk
İstiklal Caddesi'nde dikkat çeken yoğunluk
İstiklal Caddesi'nde dikkat çeken yoğunluk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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