İstiklal Caddesi'nde dikkat çeken bayram yoğunluğu İstiklal Caddesi'nde dikkat çeken bayram yoğunluğu Kurban Bayramı'nın 3. gününde İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanında, adeta iğne atsan yere düşmeyecek şekilde yoğunluk oluştu.

İstiklal Caddesi'nde dikkat çeken bayram yoğunluğu

İSTANBUL - Kurban Bayramı'nın 3. gününde İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanında, adeta iğne atsan yere düşmeyecek şekilde yoğunluk oluştu.

Kurban Bayramının üçüncü gününde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanında adeta iğne atsan yere düşmeyecek şekilde yoğunluk oluştu. Sıcak havanın etkisiyle gezintiye çıkan vatandaşların korona virüs tedbirlerini unuttukları gözlendi. Cadde içerisinde yürüyen vatandaşların bazılarının maske takmadığı, takanların da kuralına uygun takmaması dikkat çekerken, sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

Kaynak: İHA