İstiklal Caddesi'nde devriye gezen Atlı Polislere yoğun ilgi Atlı Polis birlikleri Taksim ve İstiklal Caddesi'nde devriye gezdi.

Atlı Polis birlikleri Taksim ve İstiklal Caddesi'nde devriye gezdi. Atlı Polisler vatandaştan yoğun ilgi gördü.

İstanbul Emniyetine bağlı Atlı Polis birlikleri, Taksim ve İstiklal Caddesi'nde devriye gezdi. Taksim Meydanı'ndan hareket eden Atlı Polisler Taksim Tünel'e kadar ilerledi. Atlı Polis birlikleri caddede gezdikleri o dakikalarda vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Cadde boyunca dolaşan atları ilk kez gören vatandaşlar ve turistler gözlerine inanamadı. Kimi vatandaşlar atları sevmek istedi, kimileriyse hatıra fotoğrafı çektirdi. Atlı Polis birliklerin Taksim ve İstiklal Caddesi'ndeki geçişi vatandaşların ilgi dolu bakışları arasında devam etti.

(Yunus Emre Şeker/İHA)

Kaynak: İHA