İstiklal Caddesi'nde çocuğa köpek saldırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstiklal Caddesi'nde çocuğa köpek saldırdı

İhlas Haber Ajansı / SÜMER AVCI - Haberler | 3. Sayfa

- İstiklal Caddesi'nde çocuğa köpek saldırdı Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir köpek çocuğa saldırdı.

- İstiklal Caddesi'nde çocuğa köpek saldırdı

İSTANBUL - Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir köpek çocuğa saldırdı. Başından yaralanan çocuk korku içinde ağlarken, Taksim Meydanı'nda yakalanan köpek Veteriner Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olay saat 17.30 sıralarında İstiklal Caddesi'nde yaşandı. Caddede yürüyen 9 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğa sokak köpeği saldırdı. Köpeğin kafasından ısırdığı çocuk, kanlar içinde yere düşerken çevredekiler müdahale ederek köpeği uzaklaştırdı. Korku içinde ağlayan çocuk gözyaşlarına boğulurken olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundukları küçük çocuğu sakinleştirmeye çalışıp daha sonra ambulansa aldı. Başından ciddi şekilde yaralanan çocuk tedavi için Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uzaklaşan köpek, Taksim Meydanı'nda Beyoğlu Belediyesi ekiplerince yakalanarak Veteriner Müdürlüğü'ne götürüldü.

İstiklal Caddesi'nde çocuğa köpek saldırdı
İstiklal Caddesi'nde çocuğa köpek saldırdı
İstiklal Caddesi'nde çocuğa köpek saldırdı
İstiklal Caddesi'nde çocuğa köpek saldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜMER AVCI

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mahir Ünal Mustafa Şentop Muhsin Yazıcıoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Birkan Sokullu Farah Zeynep Abdullah
Spor Caner Erkin Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Dünya Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstiklal Caddesi'nde çocuğa köpek saldırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 19:58:30. #1.15#
title