İstiklal Caddesi'nde bir otelin bodrum katında yangın
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İstiklal Caddesi'nde bir otelin bodrum katında yangın

İstiklal Caddesi'nde bir otelin bodrum katında yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bir otelin bodrum katında bilinmeyen bir nedenle çıkan paniğe sebep oldu.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bir otelin bodrum katında bilinmeyen bir nedenle çıkan paniğe sebep oldu. Cadde üzerinde bulunan otel tedbir amacıyla tahliye edildi.

Yangın, saat 23.30'da Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Bekar Sokak üzerinde bulunan bir otelin bodrum katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, yerli ve yabancı turistlerin yoğunlukta olduğu İstiklal Caddesi'ndeki bir otelin bodrum katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanların yükselmesi nedeniyle İstiklal Caddesi'nde panik yaşanırken, tedbir amaçlı otelde kalanlar tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri otel çevresinden vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Otelde inceleme yapan ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. - İSTANBUL

İstiklal Caddesi'nde bir otelin bodrum katında yangın
İstiklal Caddesi'nde bir otelin bodrum katında yangın
İstiklal Caddesi'nde bir otelin bodrum katında yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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