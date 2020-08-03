İSTİKLAL CADDESİ'NDE BAYRAMIN SON GÜNÜ YOĞUNLUĞU
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İSTİKLAL CADDESİ'NDE BAYRAMIN SON GÜNÜ YOĞUNLUĞU

Kurban Bayramı'nda bazı vatandaşların tercihi Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi oldu.

İSTİKLAL CADDESİ'NDE BAYRAMIN SON GÜNÜ YOĞUNLUĞU
03.08.2020 16:47 | Son Güncelleme: 03.08.2020 16:50

Kurban Bayramı'nda bazı vatandaşların tercihi Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi oldu. İstiklal Caddesi'nde gezenlerin çoğun maske ve sosyal mesafe kuralına uymadı. İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvay turu yapmak isteyen çok sayıda kişi, tramvaya binerken sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Caddeye gelen vatandaşların maske kuralına özen gösterdikleri, yabancı uyruklu kişilerin maske kuralını ise dikkate almadığı görüldü.

MASKESİZ, SOSYAL MESAFESİZ CADDE TURUBeyoğlu Kaymakamlığı Hıfzısıhha İlçe Kurulu tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında 8 Mayıs tarihinde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne maskesiz giriş yasaklanmıştı. Ancak koronavirüs tehdidine karşı yapılan tüm uyarılara rağmen kimi vatandaşlar halen maske takmazken kimilerinin ise maskeyi uygun şekilde kullanmaması dikkat çekti.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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