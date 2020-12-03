İSTİKLAL CADDESİ'NDE 7000 KİŞİ KURALI ÖNCESİ SON HAZIRLIKLAR
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İSTİKLAL CADDESİ'NDE 7000 KİŞİ KURALI ÖNCESİ SON HAZIRLIKLAR

03.12.2020 09:40 | Son Güncelleme: 03.12.2020 09:45
İSTİKLAL CADDESİ'NDE 7000 KİŞİ KURALI ÖNCESİ SON HAZIRLIKLAR

Beyoğlu Kaymakamlığı, İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi'nin aldığı karara göre bugünden itibaren İstiklal Caddesi'nde 7 bin kişinin bulunabilecek.

Beyoğlu Kaymakamlığı, İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi'nin aldığı karara göre bugünden itibaren İstiklal Caddesi'nde 7 bin kişinin bulunabilecek. Sabah saatlerinde cadde girişine bariyerler getirildi. Girişlerin kontrol edilmesi için hazırlıklar sürüyor.Beyoğlu Kaymakamlığı İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda bugünden itibaren İstiklal Caddesi'ne 7 bin kişi bulunabilecek. Alınan bu karar nedeniyle sabah saatlerinden itibaren Beyoğlu Zabıta ekipleri İstiklal Caddesi girişine bariyerler getirdi. Ekipler, bariyerleri cadde girişine dizdi. Saat 10.00'dan itibaren İstiklal Caddesi'ne girişler kontrollü olacak. 

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- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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