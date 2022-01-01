İSTİKLAL CADDESİ'NDE 5 DAKİKA İÇİNDE 2 KEZ TACİZ EDİLDİLER İDDİASI - Haberler
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İSTİKLAL CADDESİ'NDE 5 DAKİKA İÇİNDE 2 KEZ TACİZ EDİLDİLER İDDİASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstiklal Caddesi'nde yılbaşı kutlamaları için gelen 5 kadını taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

İstiklal Caddesi'nde yılbaşı kutlamaları için gelen 5 kadını taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı. Aynı kadınlar, 5 dakika önce de taciz edildiklerini iddia etti.

Yeni yıl kutlamaları için gelenler Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ni doldurdu. Kutlamalar için gelen 5 kadın meydandan girdikleri İstiklal Caddesi'nde yürürken iddiaya göre yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 1 kişi tarafından taciz edildi. Kadınların bağırması üzerine şüpheli uzaklaştı. İlk taciz olayının üstünden henüz 5 dakika geçmeden aynı kadınlar polise elle taciz edildiklerini bildirdi. Kutlamalar için önlem alan polis ekipleri, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 1 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Kadınlar polislerin arasındaki şüpheliye saldırmak istedi. Polis şüpheliyi hızla alarak polis otosuna bindirdi.

İSTİKLAL CADDESİ'NDE 5 DAKİKA İÇİNDE 2 KEZ TACİZ EDİLDİLER İDDİASI

İSTİKLAL CADDESİ'NDE 5 DAKİKA İÇİNDE 2 KEZ TACİZ EDİLDİLER İDDİASI

İSTİKLAL CADDESİ'NDE 5 DAKİKA İÇİNDE 2 KEZ TACİZ EDİLDİLER İDDİASI

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