İSTİKLAL CADDESİ'NDE 5 DAKİKA İÇİNDE 2 KEZ TACİZ EDİLDİLER İDDİASI

İstiklal Caddesi'nde yılbaşı kutlamaları için gelen 5 kadını taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı. Aynı kadınlar, 5 dakika önce de taciz edildiklerini iddia etti.

Yeni yıl kutlamaları için gelenler Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ni doldurdu. Kutlamalar için gelen 5 kadın meydandan girdikleri İstiklal Caddesi'nde yürürken iddiaya göre yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 1 kişi tarafından taciz edildi. Kadınların bağırması üzerine şüpheli uzaklaştı. İlk taciz olayının üstünden henüz 5 dakika geçmeden aynı kadınlar polise elle taciz edildiklerini bildirdi. Kutlamalar için önlem alan polis ekipleri, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 1 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Kadınlar polislerin arasındaki şüpheliye saldırmak istedi. Polis şüpheliyi hızla alarak polis otosuna bindirdi.