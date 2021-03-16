İSTİKLAL CADDESİ'NDE 3 KİŞİNİN BİNDİĞİ MOTOSİKLETLE TEMİZLİK ARACI ÇARPIŞTI
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İSTİKLAL CADDESİ'NDE 3 KİŞİNİN BİNDİĞİ MOTOSİKLETLE TEMİZLİK ARACI ÇARPIŞTI

16.03.2021 09:56 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:12

İSTİKLAL CADDESİ'NDE 3 KİŞİNİN BİNDİĞİ MOTOSİKLETLE TEMİZLİK ARACI ÇARPIŞTIKazada yaralanan kadının çığlıkları İstiklal Caddesi'nde yankılandı.

İSTİKLAL CADDESİ'NDE 3 KİŞİNİN BİNDİĞİ MOTOSİKLETLE TEMİZLİK ARACI ÇARPIŞTI

Kazada yaralanan kadının çığlıkları İstiklal Caddesi'nde yankılandı.

Haber - Kamera Hasan YILDIRIM - Özgür EREN BEYOĞLU, İstiklal Caddesi'nde temizlik aracıyla üzerinde biri çocuk üç kişinin bulunduğu motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan ve acılar içinde yerde yatan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, İstiklal Caddesi üzerinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üzerinde biri çocuk 3 kişinin olduğu motosiklet, Balo Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne çıkarken İSTAÇ temizlik aracı ile çarpıştı. Motosikletin devrilmesi sonucu üç kişi yere savruldu. Motosiklette bulunanlardan Muzaffer İmrağ yaralandı. Yaralı kadın acı içinde Ayağım çok kötü. diye çığlıklar attı. Yaralı kadın için olay yerine ambulans çağrıldı. Kısa sürede gelen sağlık ekibi yaralı kadını ambulansa alarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Motosiklette bulunan küçük kız da olay yerine gelen dedesine teslim edildi. Kaza ile ilgili tutanak tutan polis ekipleri, temizlik aracı şoförü İ. Hakan Erenel, Taksim Polis Merkezine, motosiklet sürücüsü yaşı küçük olduğu için Beyoğlu Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İSTİKLAL CADDESİ'NDE 3 KİŞİNİN BİNDİĞİ MOTOSİKLETLE TEMİZLİK ARACI ÇARPIŞTI
İSTİKLAL CADDESİ'NDE 3 KİŞİNİN BİNDİĞİ MOTOSİKLETLE TEMİZLİK ARACI ÇARPIŞTI
İSTİKLAL CADDESİ'NDE 3 KİŞİNİN BİNDİĞİ MOTOSİKLETLE TEMİZLİK ARACI ÇARPIŞTI
İSTİKLAL CADDESİ'NDE 3 KİŞİNİN BİNDİĞİ MOTOSİKLETLE TEMİZLİK ARACI ÇARPIŞTI
İSTİKLAL CADDESİ'NDE 3 KİŞİNİN BİNDİĞİ MOTOSİKLETLE TEMİZLİK ARACI ÇARPIŞTI
İSTİKLAL CADDESİ'NDE 3 KİŞİNİN BİNDİĞİ MOTOSİKLETLE TEMİZLİK ARACI ÇARPIŞTI
İSTİKLAL CADDESİ'NDE 3 KİŞİNİN BİNDİĞİ MOTOSİKLETLE TEMİZLİK ARACI ÇARPIŞTI
İSTİKLAL CADDESİ'NDE 3 KİŞİNİN BİNDİĞİ MOTOSİKLETLE TEMİZLİK ARACI ÇARPIŞTI
İSTİKLAL CADDESİ'NDE 3 KİŞİNİN BİNDİĞİ MOTOSİKLETLE TEMİZLİK ARACI ÇARPIŞTI
İSTİKLAL CADDESİ'NDE 3 KİŞİNİN BİNDİĞİ MOTOSİKLETLE TEMİZLİK ARACI ÇARPIŞTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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