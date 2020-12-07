İstiklal caddesi kapatıldı mı? İstiklal caddesi kapalı mı, nasıl girilir?

Ülke genelinde koronavrüsle mücadele kapsamında çeşitli tedbirler alınırken İstiklal Caddesi için de tedbir gündeme geldiği iddia edildi. Peki, İstiklal Caddesi'ne nasıl girilir? İstiklal Caddesi girme şartları neler? İstiklal Caddesi kapatıldı mı?

Korona vaka ve ölüm sayılarının artması nedeniyle İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni kararlar alınmaya devam ediyor. İstiklal Caddesi'nde önemli bir tedbir hayata geçirilmişti. Peki, İstiklal Caddesi kapatıldı mı? İstiklal Caddesi'ne nasıl girilir? İstiklal Caddesi girme şartları neler?

İSTİKLAL CADDESİ KAPATILDI MI?

Koronavirüs önlemleri kapsamında Beyoğlu İlçe Hıfzısıhha kurulunun aldığı karar doğrultusunda İstiklal Caddesi'nde aynı anda en fazla 7 bin kişinin olabileceği, bu rakamın üzerine çıkıldığında ise, caddeye giriş çıkışların kapatılacağı açıklanmıştı. Kısıtlamanın ardından bugün öğleden sonra caddede yoğunluk gözlendi. İstiklal Caddesi bir süre giriş çıkışlara kapatıldı. Ayrıca yoğunluk nedeniyle ekipler hoparlörle uyarı yaptı. Yoğunluğun azalmasının ardından cadde tekrar açıldı.