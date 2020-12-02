İSTİKLAL CADDESİ İÇİN YARINDAN İTİBAREN 7 BİN KİŞİ KURALI
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İSTİKLAL CADDESİ İÇİN YARINDAN İTİBAREN 7 BİN KİŞİ KURALI

02.12.2020 13:34 | Son Güncelleme: 02.12.2020 13:38
İSTİKLAL CADDESİ İÇİN YARINDAN İTİBAREN 7 BİN KİŞİ KURALI

İSTİKLAL Caddesi için yarından itibaren geçerli olmak üzere en fazla 7 bin kişinin giriş yapabileceği açıklandı.

İSTİKLAL Caddesi için yarından itibaren geçerli olmak üzere en fazla 7 bin kişinin giriş yapabileceği açıklandı. Beyoğlu Kaymakamlığı, İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi'nin aldığı karara göre cadde girişleri fiziki engellerle kontrol altına alınacak, yoğunluğun aşıldığını tespit etmesi durumunda kişilerin caddeye girişi durdurulacak.

Beyoğlu Kaymakamlığı İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi dün saat 15.30'da Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbir ve önlemler değerlendirildi. Toplantıda yoğunluğun fazla olduğu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi için yeni ek tedbirler alındı. Buna göre yarın sabah saat 10.00'dan geçerli olmak üzere İstiklal Caddesi'nin Taksim Meydanı girişinden Tünel Meydanı'na kadar olan kısmının girişlerinin fiziki engellerle kontrol altına alınacağı, kontrol altına alınacak kısmının uzunluğunun 1500 metre, ortalama genişliğinin 14 metre ve toplam alanının 21000 metrekare olması nedeniyle her 3 metrekareye 1 kişi, toplam 7000 kişinin bu alanda aynı anda bulunabileceği, caddede kolluk ve zabıtanın mesafe kontrollerinde belirlenen yoğunluğun aşıldığını tespit etmesi durumunda kişilerin caddeye girişini durdurulacağı açıklandı.

POLİS VE ZABITA UYARACAK

Ayrıca, kişilerin yürürken yüz yüze gelmelerini engellemek, bulaş riskini azaltmak için İstiklal Caddesi üzerinde tramvay yolu orta nokta alınarak kişilerin gidiş yönüne göre yolun sağından yürümelerine, cadde üzerinde sosyal mesafenin azaldığı, toplanmaların olduğu yerlerde kişilerin kolluk ve zabıta tarafından uyarılmasına, cadde üzerinde izinli seyyar satış yapan kestane, simit vb. satıcıların etraflarında sosyal mesafeyi ihlal edecek tarzda birikme ve toplanmalar olduğu takdirde zabıta tarafından esnafa ait tezgah ve araçların geçici olarak ara sokaklarda uygun noktalara alınmasına karar verildi. Kararın emniyet ve zabıta yayın araçları ile İstiklal Caddesi üzerinde duyurulması ve basın yayın kuruluşları ile paylaşılacağı, alınan kararlara uymayanlara ise 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı belirtildi. 

Görüntü dökümü: ---------------

-Geçen Cumartesi caddenin havadan çekilen görüntüleri

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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